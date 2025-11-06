В Кенте сожгут 11-метровую фигуру Кира Стармера

В городе Иденбридж, графство Кент, во время празднования Ночи Гая Фокса 8 ноября сожгут 11-метровую фигуру, изображающую премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как сообщает The Independent, местные умельцы изобразили господина Стармера с факелом в руках, в старинной шляпе и шлепанцах. В руках у премьер-министра планшет со списком дел, в числе которых «не повышать налоги», «построить 15 млн домов», «поддерживать малый бизнес», и все эти дела вычеркнуты, как будто выполненные. Не зачеркнуто только «выслужиться перед Трампом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Традицию сжигать фигуры известных людей и политиков Общество празднования Ночи Гая Фокса в Иденбридже завело в 1994 году. В прошлые годы центральным событием праздника становилось сожжение фигур, например, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, осужденного за сексуальные преступления голливудского продюсера Харви Вайнштейна, мэра Лондона Садика Хана и других. Кого именно удостоить такой «чести», решается голосованием общественности. По словам главы общества Билла Каммингса, решение сжечь на этот раз фигуру Кира Стармера — «прекрасная возможность напомнить всем, почему мы вообще отмечаем Ночь Гая Фокса, о чем многие в последнее время подзабыли».

О знаменитом заговорщике и символе борцов с несправедливостью, в честь которого названа Ночь Гая Фокса, читайте в материале «Невеликий, неужасный».

Алена Миклашевская