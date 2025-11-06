Путин: спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре заявил, что спорт не должен становиться заложником политическим конфликтов и геополитический противоречий.

«Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

«Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место»,— добавил глава государства.

Форум «Россия — спортивная держава», который посетил Владимир Путин, проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В повестке — развитие детско-юношеского и адаптивного спорта, реабилитация участников СВО, расширение международного сотрудничества.