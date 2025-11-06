В России могут ввести маркировку ИИ-контента
Минцифры допускает запуск пилотного проекта по маркировке контента от ИИ
Министерство цифрового развития допускает введение маркировки для контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Может быть запущен пилотный проект, сообщил замминистра Александр Шойтов.
«Здесь обсуждения ведутся, — сказал он на форуме "ИТ-диалог 2025" (цитата по "Интерфаксу"). — Будет, я думаю, скорее всего, что-то на уровне пилотного проекта».
По словам господина Шойтова, в министерстве обсуждают маркировку либо оригинального контента с пометкой о том, что он создан человеком, либо именно контента от ИИ. «Я бы делал маркировку оригинального контента, — добавил замминистра. — Мы таким образом получаем некую сферу доверия».
В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить маркировку ИИ-контента, включающего в себя сгенерированные тексты, изображения и видео-материалы. За маркировку, по данным SuperJob, высказываются большинство опрошенных сервисом россиян. В бизнесе недовольство клиентов опытом взаимодействия с ИИ признают, но уточняют, что речь идет, скорее, о случаях некорректного применения технологии.
