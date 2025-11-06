В России могут ввести маркировку ИИ-контента

Министерство цифрового развития допускает введение маркировки для контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Может быть запущен пилотный проект, сообщил замминистра Александр Шойтов.

«Здесь обсуждения ведутся, — сказал он на форуме "ИТ-диалог 2025" (цитата по "Интерфаксу"). — Будет, я думаю, скорее всего, что-то на уровне пилотного проекта».

По словам господина Шойтова, в министерстве обсуждают маркировку либо оригинального контента с пометкой о том, что он создан человеком, либо именно контента от ИИ. «Я бы делал маркировку оригинального контента, — добавил замминистра. — Мы таким образом получаем некую сферу доверия».

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить маркировку ИИ-контента, включающего в себя сгенерированные тексты, изображения и видео-материалы. За маркировку, по данным SuperJob, высказываются большинство опрошенных сервисом россиян. В бизнесе недовольство клиентов опытом взаимодействия с ИИ признают, но уточняют, что речь идет, скорее, о случаях некорректного применения технологии.

