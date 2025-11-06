Выплаты живут три года

Правительство региона приняло постановление, которым устанавливаются выплаты гражданам, поступающим на службу в органы предварительного следствия МВД. Сотрудники, заключившие четырехлетний контракт (с 1 октября текущего года по 31 декабря 2028-го), получат в течение трех лет 1 млн руб. Предполагается, что эта мера поможет бороться с некомплектом в системе следствия МВД, который в Прикамье превышает 30%. Эксперты такой шаг называют нужным, но отмечают, что в итоге придется решать, как удержать сотрудника по истечении срока контракта. При этом без выплат остаются оперативники и участковые, которых тоже не хватает.



Постановление правительства Пермского края о выплатах вновь поступившим на службу в органы следствия МВД было принято по инициативе краевого министерства территориальной безопасности и управления внутренних дел по региону. Согласно документу, выплаты в 1 млн руб. получат следователи в течение первых трех лет с момента поступления на службу. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, на эти средства могут претендовать граждане, которые заключили контракт на четыре года — с 1 октября текущего по 31 декабря 2028 года. Выплаты, по словам собеседников, будут распределяться следующим образом: 500 тыс. руб. в первый год работы на территории Прикамья, 300 тыс. руб. во второй и 200 тыс. руб. — в третий. Расходные обязательства по выплатам несет бюджет Пермского края, их объем будет рассчитываться ежегодно, исходя из планов ГУ МВД по приему на службу в следственные подразделения. При этом теоретически срок действия постановления может быть продлен.

В марте начальник Управления МВД по Перми Алексей Салтыков, выступая перед депутатами гордумы, рассказал, что некомплект в соответствующих подразделениях управления составляет 36%. По его словам, дефицит кадров наблюдается и среди сотрудников патрульно-постовой службы (43%), Госавтоинспекции (24%), дознания (22%) и оперативных подразделений (свыше 20%).

«Практика выплат существует во многих регионах страны, поскольку везде наблюдается некомплект,— говорит один из источников.— В сельской местности он меньше, а в крупных городах с кадрами есть серьезные проблемы».

Отметим, что это не первый случай, когда в Прикамье за счет регионального и местного бюджета стимулировалась работа местных сотрудников МВД. Так, в период губернаторства Олега Чиркунова выплаты полагались за снижение уровня преступности, а также аварийности на дорогах. Так, оперативникам уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних в случае выполнения целевых показателей доплачивали по 10 тыс. руб., а инспекторам ДПС по 5 тыс. руб. Позже доплачивать стали следователям и сотрудникам ППС и следственных под­разделений. Выплаты распространялись на сотрудников территориальных отделов в населенных пунктах с населением свыше 84 тыс. человек. В 2008 году из бюджета региона сотрудникам МВД было выплачено около 250 млн руб.

Один из ветеранов МВД вспоминает, что в 90-е годы по инициативе мэра Перми Юрия Трутнева существенную доплату из местного бюджета получали все сотрудники городского управления внутренних дел. Кроме того, за счет властей Перми фактически существовал отдел по борьбе с незаконным оборотом нар­котиков. При этом собеседник полагает, что выплата даже в 1 млн руб. не окажет существенного влияния на дефицит кадров. «Если говорить про Пермь или любой другой более-менее крупный город в регионе, то это не столь уж существенная сумма,— рассуждает он,— жилья на нее не купишь, то есть базовых потребностей человека эта выплата не решает». Ветеран отмечает, что работа следователем предполагает наличие высшего юридического образования, а «на гражданке» выпускники профильных специальностей вузов могут претендовать на зарплату гораз­до выше, чем в органах внутренних дел. «Возможно, тема с выплатами могла бы быть интересна сотрудникам, которые получили высшее юридическое образование, уже работая в МВД, но распространяется ли на них постановление, непонятно,— говорит собеседник.— Хорошо, что власти региона реагируют на проблему, но плохо, что они вынуждены за счет своего бюджета решать системные проблемы министерства». Собеседник отмечает, что не менее серьезная проблема с кадрами есть и в оперативных подразделениях, и в службе участковых уполномоченных, но на выплаты они пока претендовать не могут.

Экс-начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Останин помнит, что в 90-е годы в регионе следователи получали региональные выплаты, но они были привязаны к достижению определенных показателей. «Доплата (сейчас не скажу сколько) полагалась следователю, если он оканчивал пять уголовных дел в месяц,— рассказывает генерал-майор юстиции Останин.— За каждое последующее дело тоже выплачивалась определенная сумма. Были следователи, кто завершал по 14 дел ежемесячно, эти люди неплохо зарабатывали».

Инициативу краевых властей о выплатах молодым следователям Андрей Останин одобрил. «Надеюсь, это поможет, нужно просто что-то делать, поскольку некомплект действительно есть, а зарплата начинающего сотрудника в 50–60 тыс. руб., прямо скажем, несерьезная,— считает он.— Опять же, нужно понять, как удержать следователя после истечения четырехлетнего контракта».

Дмитрий Астахов