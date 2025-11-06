Три тайконавта застряли на орбите после столкновения с космическим мусором

Три китайских астронавта миссии «Шэньчжоу-20» оказались заблокированы на орбите после столкновения их корабля с неопознанными объектами. Об этом сообщила пресс-служба Китайского управления пилотируемых космических исследований.

«В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков»,— заявили в агентстве, не уточнив подробностей. Даты возвращения космонавтов на Землю пока не названы. Тайконавты должны были вернуться на Землю 5 ноября, но за несколько часов до вылета произошло столкновение. Предположительно, в их корабль врезался космический мусор.

Экипаж «Шэньчжоу-20» составляют уже в третий раз полетевший в космос командир Чэнь Дун (летал в 2016 и 2022 годах), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. 4 ноября они официально передали ключи от орбитальной станции прибывшей смене — участникам миссии «Шэньчжоу-21».