Роды берут свое

В Перми зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Философия рождения». Учредителем является группа компаний «Медскан», в которую входит многопрофильный медицинский центр «Философия красоты и здоровья». Ирина Гневашева, президент медцентра, рассказала, что новая структура займется созданием в Прикамье частного родильного дома. На данный момент в Перми подобных объектов нет, единственный частный роддом закрылся еще в 2017 году. Эксперты полагают, что такое медучреждение вряд ли составит серьезную конкуренцию государственным.



В Перми по адресу медицинского центра «Философия красоты и здоровья» (ул. КИМ, 64) зарегистрировано ООО «Философия рождения». Об этом свидетельствует «СПАРК-Интерфакс». Соответствующая информация в ЕГРЮЛ была внесена 27 октября. Учредителем нового ООО является АО «Медскан», которое принадлежит предпринимателю Евгению Туголукову и структуре «Рос­атома» — АО «Росатом Технологии здоровья». ГК «Медскан» работает в 31 регионе России, в нее входят 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса, включая лаборатории под брендом KDL. Общая выручка группы по итогам 2024 года выросла на 25% год к году и составила 28 млрд руб. Чистый убыток сократился год к году на 7% и составил 1,2 млрд руб.

Пермская сеть «Философия красоты и здоровья» входит в структуру «Медскана» уже больше десяти лет. Летом «Росатом» объявил, что «Медскан» и ряд других компаний готовятся к выходу на IPO.

Ирина Гневашева, президент медцентра, объяснила, что «Философия рождения» будет предоставлять услуги роддома. «Пока идет утверждение проекта, строительство еще не началось»,— рассказала госпожа Гневашева.

Отметим также, что генеральный директор АО «МЦ „Философия красоты и здоровья“» Андрей Подтетенев, который указан руководителем нового ООО, является акушером-гинекологом и ранее занимал должность главного врача самарского клинического госпиталя «Мать и дитя».

Многопрофильный медицинский центр «Философия красоты и здоровья» основан в 2005 году на базе санатория-профилактория «Мотовилиха». Медцентр развивает направления диагностики и лечения, физиотерапии, операционный блок и клиническую онкологию. На базе центра имеется поликлиника для взрослых и детей, клиника репродукции и клинико-диагностическая лаборатория. Сеть объединяет лаборатории в Крас­нокамске и Соликамске, медцентры в Губахе, Барде и Нытве. В 2021 году «Философия красоты и здоровья» купила клинику «Любимый док­тор» в Кудымкаре. Выручка за 2024 год составила 1,162 млрд руб., чистая прибыль — 52,2 млн руб.

Напомним, первый и единственный частный родильный дом в Перми был открыт ООО «Медицинская корпорация „Медлайф“» в августе 2010 года. Он закрылся в 2017-м после смены собственника компании. «Медлайф» пытался реализовать проект строительства многопрофильного комплекса на территории краевой клинической больницы, однако по результатам инженерных изыс­каний оказалось, что участок не соответствует требованиям. Под строительство рассматривались участки в Ленинском и Свердловском районах Перми, позже сообщалось, что объект разместят по ул. Героев Хасана, 24, где находится клиническая больница №3 Свердловского района. В итоге проект так и не был реализован.

Эксперты оценивают перспективы частного родильного дома осторожно. Экс-министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев считает, что роды должны проводиться в больших медцентрах, так как могут быть осложнения, которые требуют вмешательства многих специалистов. «Опыт частного роддома в Перми был. Без конкретизации всех составляющих проекта судить о его перспективах довольно сложно»,— заметил также господин Матвеев.

Главный врач ГАУЗ ПК «ГКБ №4» Андрей Ронзин полагает, что такой родильный дом в Перми нужен. «На сегодняшний день у нас нет ни одного»,— отметил главврач. Также господин Ронзин не считает, что частный роддом составит серьезную конкуренцию государственным, поскольку объем помощи, который он возьмет на себя, «будет не очень большим».

Юлия Духина