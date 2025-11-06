Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших кредитных карт

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 октябрьского рейтинга лучших кредитных карт, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2025 года и собрали наиболее выгодные предложения.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В исследовании эксперты проанализировали наиболее важные критерии: процентные ставки и их диапазон, лимит и срок кредитования, длительность льготного периода и правила его сохранения при снятии наличных средств и банковских переводах, а также полную стоимость кредита, стоимость обслуживания карты, размер кешбэка в процентах и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57

(звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»