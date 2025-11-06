У немецкой оппозиции услышали русский акцент

Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ 5 ноября инициировала в Бундестаге дискуссию о возможных связях «Альтернативы для Германии» (АдГ) с Россией. Депутаты обвинили главную оппозиционную силу ФРГ в шпионаже в пользу Москвы: от партии поступило несколько запросов о критической инфраструктуре страны, которые, как убеждены некоторые законодатели, выходят за рамки обычных проверок. Отдельным политикам припомнили их личные связи с Россией. Тем временем в самой «Альтернативе» предлагают правящей коалиции сконцентрироваться на проблемах в немецкой экономике, а не заниматься охотой на ведьм.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония-Анхальт Мартин Райхардт выступает на заседании Бундестага в Берлине, 5 ноября

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония-Анхальт Мартин Райхардт выступает на заседании Бундестага в Берлине, 5 ноября

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Прошедшие в среду, 5 ноября, в Бундестаге дебаты выдались на редкость жаркими. Часовую дискуссию инициировали депутаты от правящей коалиции христианских и социальных демократов с социал-демократами. И хотя тема связей «Альтернативы для Германии» с Россией звучит так же часто, как призывы запретить саму партию, отдельное обсуждение таких вопросов — редкость. Началось оно с того, что депутатов-правопопулистов попросили объяснить, зачем АдГ направила правительству десятки запросов, касающихся состояния критической инфраструктуры Германии и поставок немецких вооружений Киеву. Отдельные запросы также получили правительства двух федеральных земель: Тюрингии и Бранденбурга. Глава комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Марк Хенрихман (ХДС) перечислил некоторые из них: в «Альтернативе» хотели узнать конкретные маршруты поставок вооружений на Украину и получить подробную информацию о предприятиях по производству беспилотников. Также были запросы о работе полиции, транспортной инфраструктуре, объектах двойного назначения. «Какое отношение эти вопросы имеют к парламентской работе? Разве это не именно то, что враждебное государство хочет знать от врага?» — вопрошал Хенрихман.

Политик саркастично добавил, что наличие такой партии, как АдГ, в Германии — это счастье для России. А кто-то и вовсе предложил переименовать ее из «Альтернативы для Германии» в «Альтернативу для России».

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер и вовсе обвинил партию в шпионаже в пользу Москвы. Впрочем, такое заявление от него звучит не впервые. 22 октября в интервью немецкой газете Handelsblatt Майер утверждал, что, направляя запросы к правительству, АдГ «выполняет поручения из некоего списка Кремля». Тогда глава земельного МВД призывал власти обратить на это внимание из-за риска утечки чувствительной информации и возможного шпионского аспекта этой работы. Тогда он утверждал, что ландтаг Тюрингии получил 47 запросов от «Альтернативы» вплоть до информации о средствах подавления дронов. Все это, утверждал Майер, может стать основанием для запрета партии в Германии. Тем более что в Тюрингии она уже признана экстремистской.

С оценками коллег согласилась зампред парламентской группы СДПГ Соня Эйхведе, которая назвала «Альтернативу» инструментом, действующим в интересах России. Она посчитала, что правые представляют угрозу для немецкой демократии. А Хенрихман упрекнул АдГ в том, что она терпит в своих рядах «спящую пророссийскую ячейку». Последний выпад был адресован политикам, которые планировали визит в Россию. Речь идет о международном симпозиуме в формате БРИКС—Европа в Сочи, поездку на который в период с 13 по 17 ноября запланировали депутаты от АдГ Штеффен Котре и Райнер Ротфус. О своем предстоящем визите они уведомили сопредседателя партии Алис Вайдель и профильный комитет практически в последний момент. Однако, несмотря на это, им согласовали визит и выделили по несколько тысяч евро на покрытие расходов.

В самой «Альтернативе» обвинения в шпионаже назвали постыдными и злонамеренными, но так и не объяснили причин, по которым депутаты массово запрашивают у правительства критическую информацию.

Член Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер указал, что оппозиция имеет право направлять запросы правительству в рамках осуществления надзорных функций, в то время как правительство может выбирать: отвечать на них или нет. «Если бы "Альтернатива для Германии" действительно представляла угрозу безопасности, то мы бы наконец получили доказательства от контролируемых правительством силовых структур. Тогда бы последовали обвинения, судебные процессы и приговоры. Если бы это было правдой, вы бы давно нас посадили»,— сказал Фронмайер своим оппонентам. Он предложил правящей коалиции сконцентрироваться на насущных проблемах страны: в частности, на борьбе с миграцией и улучшении ситуации на рынке труда. Сейчас же, убежден политик, дискуссии о связях России с АдГ — не более чем попытка отвлечь население от реальных проблем.

Вероника Вишнякова