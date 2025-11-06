Хабаровский студент попытался совершить суицид на заседании суда

В Центральном районном суде Хабаровска студент Андрей Морозцев попытался покончить с собой во время судебного заседания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Заседание прошло 5 ноября, молодого человека успели спасти.

Как сообщает телеканал, Андрей Морозцев страдает идиопатической гиперсомнией, вызывающей сильную дневную сонливость. В 2023 году он заказал из Индии препарат армодафинил, который ограничен в обороте в России. Следствие утверждает, что господин Морозцев нарушил закон, оформив заказ без необходимых медицинских документов.

Студент утверждает, что приобрел препарат по рекомендации врача. У него был рецепт, но он не сохранил его. По словам молодого человека, он не знал о запрете пересылки лекарства. Господин Морозцев считает, что в сложившейся ситуации виноват фармацевт компании Well In Cure India, который не задекларировал посылку должным образом.