Reuters: ЛУКОЙЛ перенаправит каспийскую нефть из Баку в Махачкалу

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ, в отношении которой 22 октября США ввели блокирующие санкции, отказалась от поставок нефти с каспийских месторождений в порт Баку и начала перевалку в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

ЛУКОЙЛ добывает нефть на двух шельфовых месторождениях Каспийского моря — имени Филановского и имени Корчагина. Сырье с них экспортировалось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, но с 2022 года нефть стала отгружаться на НПЗ азербайджанской SOCAR. Часть нефти уходит на систему Каспийского трубопроводного консорциума.

По данным собеседников агентства, 6 ноября в Махачкалу прибудет танкер Lady Leila, который ходит под российским флагом, с грузом в 5 тыс. тонн нефти с месторождения имени Корчагина. Всего в ноябре ЛУКОЙЛ поставит в порт Махачкалы примерно 30 тыс. тонн нефти, а с декабря перенаправит в российский порт весь объем, шедший в Баку — это примерно 130 тыс. тонн сырья, говорят источники Reuters.

Из порта в Махачкале нефть перегружается в емкости нефтебазы «Дагнефтепродукт». После сырье поступает в нефтепровод Махачкала-Новороссийск, который является частью транспортной системы Баку-Новороссийск. Эта нефть идет на экспорт. Пропускная способность на нефтетерминале в Махачкале — примерно 400 тыс. тонн в месяц.