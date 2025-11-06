Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как круглогодичный доступ к калорийной пище влияет на естественные биоритмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Скоро зима, и наш организм во всеоружии, но порой эта трансформация — это не то, о чем мы мечтаем. Американские исследователи недавно изучили, как современный мир с его технологическим развитием и доступом к продуктам в любое время года заставляют набирать вес против нашей воли.

Большое значение имеют типы жиров. Высокое содержание насыщенных может ошибочно сигнализировать о том, что наступило лето, и организм начнет накапливать энергию. Например, это красное мясо, сливочное масло, пирожки и другая жирная выпечка. Раньше, намного раньше, потребление этих жиров осенью естественно снижалось, растения начинали производить больше ненасыщенных, и организм человека переходил в режим использования накопленных запасов. Теперь мы живем в современных условиях — с искусственным светом и круглогодичным доступом к калорийной пище. Все это сбивает естественные биоритмы и приводит к набору лишнего веса.

Хотя исследование проводились на мышах, ученые сделали вывод, что параллели с человеком провести можно. Словом, осень и зима — настоящее испытание, и чтобы выстоять, диетологи рекомендуют тривиальные способы. Побольше двигаться, не пропускать завтрак, в котором обязательно должны быть сложные углеводы и белок. Не пренебрегать сном, светом и настроением. И не корить себя, если что-то пошло не по плану. В конце концов, всем иногда требуется кружечка горячего шоколада.

Анна Кулецкая