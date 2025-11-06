Скелеты трех динозавров стоимостью 12,3 млн фунтов изъяли в Лондоне

Лондонская полиция изъяла скелеты двух аллозавров и одного стегозавра у бизнесмена из Сингапура Су Бинхая, который обвиняется в причастности к отмыванию средств на 2,5 млрд фунтов. Как сообщает The Times, скелеты динозавров, а также несколько объектов недвижимости в Лондоне были изъяты у бизнесмена как имущество, нажитое преступной деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скелеты динозавров на аукционе Christie’s в декабре 2024 года

Фото: Christie's / Reuters Скелеты динозавров на аукционе Christie’s в декабре 2024 года

Британские правоохранительные органы не раскрывают детали дела против бизнесмена. Высокий суд Лондона лишь уточняет, что обвинения в отмывании средств выдвинуты в отношении самого Су Бинхая, его жены и их компании Su Empire Limited. The Times отмечает, что, по некоторым данным, против бизнесмена ведется следствие в Сингапуре по подозрению в причастности к мошенничеству на $3 млрд.

Как установило следствие, Су Бинхай приобрел скелеты молодого и взрослого аллозавров за 8 млн фунтов, а скелет стегозавра за 4,3 млн фунтов на аукционе Christie’s в декабре 2024 года. Возраст ископаемых останков составляет, по оценкам экспертов, около 145-147 млн лет. Найдены они были в ходе раскопок в американском штате Вайоминг в 2002 году. По решению лондонского суда у четы также изъяты 11 произведений искусства китайских мастеров на сумму 400 тыс. фунтов, купленных супругами на аукционе в 2022 году. Кроме того, суд конфисковал девять дорогих квартир в Вестминстере, которые были куплены за 18 млн фунтов и сдавались супругами.

Алена Миклашевская