Нижегородцу дали 4,5 года за грабеж и попытку заразить ВИЧ сотрудницу полиции

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода назначил 4,5 года колонии общего режима гражданину, обвиненному в грабеже и попытке заражения сотрудницы полиции ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в суде 6 ноября.

Фигуранта судили по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 161 (грабеж), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 122 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

Установлено, что днем 27 июня 2025 года подсудимый открыто похитил с прилавка магазина пять бутылок коньяка и скрылся. Вечером того же дня его задержали полицейские в торговом зале этого магазина.

Затем около служебного автомобиля он воткнул в плечо сотрудницы полиции имевшуюся при себе металлическую иглу от шприца. При этом подсудимый достоверно знал о наличии у себя ВИЧ-инфекции и необходимости соблюдения санитарно-гигиенических правил. Своими умышленными действиями фигурант причинил потерпевшей колотую рану лопатки и заведомо поставил ее в реальную опасность заражения ВИЧ-инфекцией, говорится в сообщении суда.

Галина Шамберина