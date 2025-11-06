Детей Тимура Иванова не приобщили к правосудию

Пресненский суд Москвы отказался расширить круг участников процесса в деле об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на сумму свыше 1 млрд руб. Представитель господина Иванова предлагал включить в него троих малолетних детей его гражданской жены Марии Китаевой, а также их совместную дочь. Не нашла оснований судья и для вступления в дело нового собственника автомобиля Chevrolet, который, как выяснилось, в прошлом году продала бывшая жена экс-чиновника Светлана Захарова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ходатайства о вступлении в дело в качестве третьих лиц еще нескольких человек было заявлено в ходе предварительного слушания по делу, на котором проверяется готовность сторон к процессу. На заседании, в частности, был поднят вопрос о правах малолетних детей, которых, как заявил адвокат господина Иванова Александр Марченко, прокуратура, по сути, просит лишить единственного жилья.

Стоит отметить, что речь шла не о всех отпрысках экс-замминистра (всего господин Иванов является отцом пятерых детей), а лишь о его совместной дочери с бывшим советником министра обороны Марией Китаевой и о трех ее других детях. Все они до ареста господина Иванова в апреле 2024 года проживали в подмосковном доме в поселке Раздоры.

Жилье было приобретено на кредитные средства под залог квартиры экс-чиновника на Поварской улице. Последняя уже конфискована по приговору Мосгорсуда, назначившего Тимуру Иванову 13 лет колонии по делу о хищениях на сумму более 4 млрд руб.

«Нужно понять, на основании каких норм иммунитет единственного жилья, по мнению истца, может быть ограничен»,— сказал адвокат, попросив также привлечь в дело органы опеки.

Однако судья сочла ходатайство необоснованным, указав, что законные представители детей и так являются ответчиками.

В свою очередь, представитель бывшей супруги господина Иванова Светланы Захаровой ходатайствовал о вступлении в дело в качестве третьего лица нового владельца автомобиля Chevrolet Suburban 2015 года выпуска. Авто, как оказалось, в апреле 2024 года дама продала некоему Евгению Середе, однако как собственника его так и не зарегистрировали, а в июне мужчина был вынужден подать иск в Перовский суд Москвы об освобождении машины из-под ареста. Адвокат подчеркнул, что процесс затрагивает и интересы данного гражданина.

Однако против вступления в дело господина Середы выступила прокурор, которая заявила, что представленный юристом договор купли-продажи имущества «никем не подтвержден», а вступавшее в силу решение суда, подтверждающее право господина Середы на имущество, отсутствует. В этой связи ходатайство также отклонили.

Ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры помимо господина Иванова, Марии Китаевой и Светланы Захаровой выступают отец экс-замминистра обороны Вадим Иванов, бизнесмен Сергей Бородин, которого называют его доверенным лицом, водитель Андрей Петров, а также пять коммерческих фирм.

Надзирая за расследованием ГСУ СКР уголовного дела о взятках в отношении Тимура Иванова и Сергея Бородина, Генпрокуратура установила многочисленные факты несоблюдения военным чиновником антикоррупционного законодательства.

В ходе обысков у него было изъято большое количество наличности, в частности 281 млн руб., $350 тыс. (или 32,6 млн руб. по курсу ЦБ) и €191 тыс. (19 млн руб.). На самого господина Иванова были оформлены только автомобиль марки ЗИС-110 1949 года выпуска и мотоцикл Harley-Davidson 2019 года.

Однако на своего отца, как установили прокуроры, он записал Cadillac Escalade 2021 года выпуска (около 10 млн руб.) и два мотоцикла — MV Agusta Brutale 800 Dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird Storm.

Бывшей супруге замминистра оставил Bentley Continental и Mercedes-Benz, а также два Chevrolet. А его водитель стал владельцем Mercedes-Benz и раритетного ГАЗ-13 «Чайка» 1967 года выпуска.

Также выяснилось, что в нарушение законодательства о противодействии коррупции господин Иванов фактически являлся собственником ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-Техно» и их имущества. На «Берег», по данным Генпрокуратуры, было оформлено 11 участков и имение у деревни Панкратово (Тверская область) на берегу Волги и судно, которые совокупно оцениваются в 158 млн руб. Директор компании Бородин оказался, по данным надзора, номинальным владельцем имущества экс-замминистра стоимостью еще в 114 млн руб.

ООО «Дворянское гнездо» стало владельцем дворянской усадьбы ХIХ века в Чистом переулке Москвы стоимостью более 200 млн руб., а «Гермес-Техно» — владельцем еще 26 машин, в том числе коллекционных Opel Admiral и Mercedes-Benz 1939 года, а также Packard 1942 года.

Свидетели по делу, в том числе те, на кого оформлялись активы, дали показания, что их настоящим владельцем являлся Тимур Иванов. Аналогичные данные были получены департаментом военной контрразведки ФСБ.

Таким образом, прокурорская проверка установила, что господин Иванов являлся обладателем имущества стоимостью в 1 млрд 239 млн руб., что многократно превышало его официальные доходы. Генпрокуратура просит обратить собственность в доход государства.

В свою очередь, адвокат Александр Марченко назвал “Ъ” антикоррупционный иск необоснованным. Он заявил, что, во-первых, стоимость имущества была истцом неверно подсчитана, а во-вторых, прокуратура не учла все официальные доходы экс-замминистра, так как, в частности, не получила соответствующую информацию из ФНС за 2017–2019 годы. По словам адвоката, оценка имущества не проводилась. При этом прокуратура не стала выяснять, на какие средства каждый из владельцев приобрел тот или иной объект, а подсчитала все их доходы «скопом». Часть собственности, например земля в поселке Архангельское, была получена господином Ивановым на льготных условиях, а дом в Раздорах приобретен в кредит, что «исключает возможность его коррупционного приобретения», сказал защитник. «Но даже если взять то, что насчитала прокуратура, получается не такая большая разница между стоимостью объектов и совокупными доходами лиц, перечисленных в иске»,— сказал господин Марченко.

Его рассмотрение состоится 26 ноября в открытом режиме. Пока не ясно, будет ли в нем лично участвовать господин Иванов, который в СИЗО «Лефортово» знакомится с материалами своего второго дела о взятках.

Мария Локотецкая