Израиль нанес удары по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана. Незадолго до этого израильские военные призвали жителей некоторых районов Ливана к эвакуации.

Днем 6 ноября ЦАХАЛ сообщил об ударе по боевикам «Хезболлы», «которые действовали на объекте террористической инфраструктуры» в районе Тиры на юге Ливана. По утверждению израильской стороны, этот объект использовался для восстановления ресурсов боевиков, хотя это нарушает соглашение между Израилем и Ливаном о прекращении огня.

Израильские силовые ведомства утверждают, что «Хезболла» активно восстанавливает свои силы не только на юге, где, согласно договоренности, должна теперь возникнуть «стерильная зона», но и в других частях страны. Израильские СМИ писали, что ЦАХАЛ готовит план многодневной операции в Ливане, в ходе которой будет атакована инфраструктура группировки. Тем временем Командование вооруженных сил (ВС) Ливана завершило подготовку доклада о прогрессе в разоружении «Хезболлы».

Лусине Баласян