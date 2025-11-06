Путин поздравил режиссера Сурикову с 85-летием

«У тех, кто дает деньги, должно быть большое чувство юмора, потому что непонятно, что из этого выйдет. У режиссера должно быть чувство юмора, чтобы снять кино за те деньги, которые дают. И у автора сценария оно должно быть, потому что то, что он пишет, и то, что потом увидит, — совершенно разные вещи. А если режиссер женщина — то чувство юмора еще должно быть и у ее мужа»

На фото: Алла Сурикова, ее муж, киновидеоинженер Александр Поташников и сценарист Мария Зверева на кинопремии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото