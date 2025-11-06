Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поздравил режиссера Сурикову с 85-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление режиссеру Алле Суриковой по случаю ее 85-летия. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«По праву входите в число выдающихся деятелей российской культуры, чьи произведения, отличающиеся тонким юмором и увлекательным сюжетом, пользуются любовью и признанием зрителей»,— написал президент.

Поздравления Алле Суриковой также направил премьер-министр Михаил Мишустин. В опубликованном на сайте правительства послании премьер подчеркнул вклад госпожи Суриковой в киноискусство. Господин Мишустин пожелал режиссеру здоровья и благополучия.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Среди ее известных фильмов — «Человек с бульвара Капуцинов» (1987 год) и «Будьте моим мужем» (1981 год) с Андреем Мироновым в главных ролях, а также «Ищите женщину» (1982 год) с Леонидом Куравлевым. В 2000 году госпожа Сурикова была удостоена звания Народной артистки России.

Фотогалерея

«Если режиссер женщина — то чувство юмора еще должно быть и у ее мужа»

Предыдущая фотография
Алла Сурикова родилась в Киеве в семье инженера городского телецентра и врача. После школы не прошла конкурс в Киевский технологический институт легкой промышленности, год проработала слесарем-сборщиком на авиазаводе. Позже училась на филологическом факультете Киргизского государственного университета, откуда перевелась в Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко, окончив его в 1965 году

Алла Сурикова родилась в Киеве в семье инженера городского телецентра и врача. После школы не прошла конкурс в Киевский технологический институт легкой промышленности, год проработала слесарем-сборщиком на авиазаводе. Позже училась на филологическом факультете Киргизского государственного университета, откуда перевелась в Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко, окончив его в 1965 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В конце 1960-х работала корреспондентом на киевском телевидении и ассистентом режиссера на Киностудии им. А. П. Довженко

В конце 1960-х работала корреспондентом на киевском телевидении и ассистентом режиссера на Киностудии им. А. П. Довженко

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1972 году будущий режиссер направила председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу письмо с инициативой создания детского юмористического киножурнала «Фитилек» (по аналогии с сатирическим киножурналом «Фитиль», выходившим с 1962 года). Союз кинематографистов СССР заменил название на «Ералаш», первая серия вышла в 1974 году. Алла Сурикова сняла для программы два сюжета: «Ну кто же так рисует?!» (1977, выпуск №13) и «Врешь ты все!» (1996, выпуск №112)

В 1972 году будущий режиссер направила председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу письмо с инициативой создания детского юмористического киножурнала «Фитилек» (по аналогии с сатирическим киножурналом «Фитиль», выходившим с 1962 года). Союз кинематографистов СССР заменил название на «Ералаш», первая серия вышла в 1974 году. Алла Сурикова сняла для программы два сюжета: «Ну кто же так рисует?!» (1977, выпуск №13) и «Врешь ты все!» (1996, выпуск №112)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1973 году окончила в Москве Высшие курсы сценаристов и режиссеров (отделение режиссеров-постановщиков детского фильма). Дипломная работа — короткометражная картина «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности» — удостоена приза Госкино УССР «За лучшую режиссуру» на Всесоюзном кинофестивале «Молодость»

В 1973 году окончила в Москве Высшие курсы сценаристов и режиссеров (отделение режиссеров-постановщиков детского фильма). Дипломная работа — короткометражная картина «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности» — удостоена приза Госкино УССР «За лучшую режиссуру» на Всесоюзном кинофестивале «Молодость»

Фото: Коммерсантъ / Константин Крупенин  /  купить фото

В 2002 году выпустила автобиографию «Любовь со второго взгляда» &lt;br>На фото: с сатириком Аркадием Аркановым (слева) и телеведущим Владимиром Соловьевым на презентации своих мемуаров

В 2002 году выпустила автобиографию «Любовь со второго взгляда»
На фото: с сатириком Аркадием Аркановым (слева) и телеведущим Владимиром Соловьевым на презентации своих мемуаров

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Широкую известность Алле Суриковой принесла снятая на «Мосфильме» комедия «Суета сует» (1979). После этого она продолжила работать в комедийном жанре, сняв популярные фильмы «Будьте моим мужем» (1981) и «Ищите женщину» (1982). Наиболее известная режиссерская работа Аллы Суриковой — комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) &lt;br>На фото: с режиссером Никитой Михалковым на вручении премии «Золотой Орел», 2008 год

Широкую известность Алле Суриковой принесла снятая на «Мосфильме» комедия «Суета сует» (1979). После этого она продолжила работать в комедийном жанре, сняв популярные фильмы «Будьте моим мужем» (1981) и «Ищите женщину» (1982). Наиболее известная режиссерская работа Аллы Суриковой — комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
На фото: с режиссером Никитой Михалковым на вручении премии «Золотой Орел», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Зрительский успех фильма «Человек с бульвара Капуцинов» превзошел даже самые оптимистичные ожидания, его посмотрело около 50 млн человек. В 1987 году за эту картину Алла Сурикова была удостоена главного приза Международного кинофестиваля «Женщины в кино» в Лос-Анджелесе

Зрительский успех фильма «Человек с бульвара Капуцинов» превзошел даже самые оптимистичные ожидания, его посмотрело около 50 млн человек. В 1987 году за эту картину Алла Сурикова была удостоена главного приза Международного кинофестиваля «Женщины в кино» в Лос-Анджелесе

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009 году Алла Сурикова сняла продолжение своей легендарной комедии. В сиквеле «Человек с бульвара КапуциноК» на роль внучки Джонни Феста — героя оригинала, которого играл Андрей Миронов, была приглашена его дочь, Мария Миронова. Ее персонаж, Мэри Фест, приезжает в Россию для съемок нового кино

В 2009 году Алла Сурикова сняла продолжение своей легендарной комедии. В сиквеле «Человек с бульвара КапуциноК» на роль внучки Джонни Феста — героя оригинала, которого играл Андрей Миронов, была приглашена его дочь, Мария Миронова. Ее персонаж, Мэри Фест, приезжает в Россию для съемок нового кино

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Алла Сурикова — инициатор создания кинофестиваля комедии «Улыбнись, Россия!», который ежегодно проходит в Туле

Алла Сурикова — инициатор создания кинофестиваля комедии «Улыбнись, Россия!», который ежегодно проходит в Туле

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 1997 года Алла Сурикова вела мастерскую режиссуры во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии &lt;br>На фото: с телеведущим Леонидом Якубовичем на открытии выставки «Искусство Северной готики и Ренессанса. Живопись, скульптура, художественная мебель» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 2011 год

С 1997 года Алла Сурикова вела мастерскую режиссуры во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии
На фото: с телеведущим Леонидом Якубовичем на открытии выставки «Искусство Северной готики и Ренессанса. Живопись, скульптура, художественная мебель» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Комедиограф – это камикадзе. Шаг влево – не смешно, шаг вправо – пошло, прыжок на месте – ты на штыке у критика» &lt;br>На фото: Алла Сурикова с певицей Ларисой Долиной на своем юбилейном вечере в Доме Актера, 2015 год

«Комедиограф – это камикадзе. Шаг влево – не смешно, шаг вправо – пошло, прыжок на месте – ты на штыке у критика»
На фото: Алла Сурикова с певицей Ларисой Долиной на своем юбилейном вечере в Доме Актера, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В 1999 году режиссер основала некоммерческую киностудию «Позитив-фильм»

В 1999 году режиссер основала некоммерческую киностудию «Позитив-фильм»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алла Сурикова и актер Михаил Боярский на вручении кинопремии «Событие года» The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2016 год

Алла Сурикова и актер Михаил Боярский на вручении кинопремии «Событие года» The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Съемочная площадка — это такая вещь, где не знаешь, что произойдет через минуту. Придется ли ползать на брюхе, водку кому-нибудь наливать, деньги свои платить или ругаться матом» &lt;br>На фото: Алла Сурикова и актриса Александра Яковлева на вручении кинопремии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2017 год

«Съемочная площадка — это такая вещь, где не знаешь, что произойдет через минуту. Придется ли ползать на брюхе, водку кому-нибудь наливать, деньги свои платить или ругаться матом»
На фото: Алла Сурикова и актриса Александра Яковлева на вручении кинопремии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алла Сурикова и актер Михаил Богдасаров на вручении премии журнала The Hollywood Reporter, 2017 год

Алла Сурикова и актер Михаил Богдасаров на вручении премии журнала The Hollywood Reporter, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2020–2021 годах совместно с режиссером Андреем Добровольским руководила мастерской жанрового кино

В 2020–2021 годах совместно с режиссером Андреем Добровольским руководила мастерской жанрового кино

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«У тех, кто дает деньги, должно быть большое чувство юмора, потому что непонятно, что из этого выйдет. У режиссера должно быть чувство юмора, чтобы снять кино за те деньги, которые дают. И у автора сценария оно должно быть, потому что то, что он пишет, и то, что потом увидит, — совершенно разные вещи. А если режиссер женщина — то чувство юмора еще должно быть и у ее мужа» &lt;br>На фото: Алла Сурикова, ее муж, киновидеоинженер Александр Поташников и сценарист Мария Зверева на кинопремии «Ника», 2018 год

«У тех, кто дает деньги, должно быть большое чувство юмора, потому что непонятно, что из этого выйдет. У режиссера должно быть чувство юмора, чтобы снять кино за те деньги, которые дают. И у автора сценария оно должно быть, потому что то, что он пишет, и то, что потом увидит, — совершенно разные вещи. А если режиссер женщина — то чувство юмора еще должно быть и у ее мужа»
На фото: Алла Сурикова, ее муж, киновидеоинженер Александр Поташников и сценарист Мария Зверева на кинопремии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Эммануилом Виторганом на праздничном вечере в Центральном доме актера, 2024 год

С актером Эммануилом Виторганом на праздничном вечере в Центральном доме актера, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: актер Виктор Раков, его супруга Людмила, актер Валерий Баринов и режиссер Алла Сурикова на вручении премии «Хрустальный Турандот», 2025 год

Справа налево: актер Виктор Раков, его супруга Людмила, актер Валерий Баринов и режиссер Алла Сурикова на вручении премии «Хрустальный Турандот», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Алла Сурикова родилась в Киеве в семье инженера городского телецентра и врача. После школы не прошла конкурс в Киевский технологический институт легкой промышленности, год проработала слесарем-сборщиком на авиазаводе. Позже училась на филологическом факультете Киргизского государственного университета, откуда перевелась в Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко, окончив его в 1965 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В конце 1960-х работала корреспондентом на киевском телевидении и ассистентом режиссера на Киностудии им. А. П. Довженко

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1972 году будущий режиссер направила председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу письмо с инициативой создания детского юмористического киножурнала «Фитилек» (по аналогии с сатирическим киножурналом «Фитиль», выходившим с 1962 года). Союз кинематографистов СССР заменил название на «Ералаш», первая серия вышла в 1974 году. Алла Сурикова сняла для программы два сюжета: «Ну кто же так рисует?!» (1977, выпуск №13) и «Врешь ты все!» (1996, выпуск №112)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1973 году окончила в Москве Высшие курсы сценаристов и режиссеров (отделение режиссеров-постановщиков детского фильма). Дипломная работа — короткометражная картина «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности» — удостоена приза Госкино УССР «За лучшую режиссуру» на Всесоюзном кинофестивале «Молодость»

Фото: Коммерсантъ / Константин Крупенин  /  купить фото

В 2002 году выпустила автобиографию «Любовь со второго взгляда»
На фото: с сатириком Аркадием Аркановым (слева) и телеведущим Владимиром Соловьевым на презентации своих мемуаров

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Широкую известность Алле Суриковой принесла снятая на «Мосфильме» комедия «Суета сует» (1979). После этого она продолжила работать в комедийном жанре, сняв популярные фильмы «Будьте моим мужем» (1981) и «Ищите женщину» (1982). Наиболее известная режиссерская работа Аллы Суриковой — комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
На фото: с режиссером Никитой Михалковым на вручении премии «Золотой Орел», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Зрительский успех фильма «Человек с бульвара Капуцинов» превзошел даже самые оптимистичные ожидания, его посмотрело около 50 млн человек. В 1987 году за эту картину Алла Сурикова была удостоена главного приза Международного кинофестиваля «Женщины в кино» в Лос-Анджелесе

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009 году Алла Сурикова сняла продолжение своей легендарной комедии. В сиквеле «Человек с бульвара КапуциноК» на роль внучки Джонни Феста — героя оригинала, которого играл Андрей Миронов, была приглашена его дочь, Мария Миронова. Ее персонаж, Мэри Фест, приезжает в Россию для съемок нового кино

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Алла Сурикова — инициатор создания кинофестиваля комедии «Улыбнись, Россия!», который ежегодно проходит в Туле

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 1997 года Алла Сурикова вела мастерскую режиссуры во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии
На фото: с телеведущим Леонидом Якубовичем на открытии выставки «Искусство Северной готики и Ренессанса. Живопись, скульптура, художественная мебель» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Комедиограф – это камикадзе. Шаг влево – не смешно, шаг вправо – пошло, прыжок на месте – ты на штыке у критика»
На фото: Алла Сурикова с певицей Ларисой Долиной на своем юбилейном вечере в Доме Актера, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В 1999 году режиссер основала некоммерческую киностудию «Позитив-фильм»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алла Сурикова и актер Михаил Боярский на вручении кинопремии «Событие года» The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Съемочная площадка — это такая вещь, где не знаешь, что произойдет через минуту. Придется ли ползать на брюхе, водку кому-нибудь наливать, деньги свои платить или ругаться матом»
На фото: Алла Сурикова и актриса Александра Яковлева на вручении кинопремии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алла Сурикова и актер Михаил Богдасаров на вручении премии журнала The Hollywood Reporter, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2020–2021 годах совместно с режиссером Андреем Добровольским руководила мастерской жанрового кино

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«У тех, кто дает деньги, должно быть большое чувство юмора, потому что непонятно, что из этого выйдет. У режиссера должно быть чувство юмора, чтобы снять кино за те деньги, которые дают. И у автора сценария оно должно быть, потому что то, что он пишет, и то, что потом увидит, — совершенно разные вещи. А если режиссер женщина — то чувство юмора еще должно быть и у ее мужа»
На фото: Алла Сурикова, ее муж, киновидеоинженер Александр Поташников и сценарист Мария Зверева на кинопремии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Эммануилом Виторганом на праздничном вечере в Центральном доме актера, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: актер Виктор Раков, его супруга Людмила, актер Валерий Баринов и режиссер Алла Сурикова на вручении премии «Хрустальный Турандот», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все