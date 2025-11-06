Путин поздравил режиссера Сурикову с 85-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравление режиссеру Алле Суриковой по случаю ее 85-летия. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«По праву входите в число выдающихся деятелей российской культуры, чьи произведения, отличающиеся тонким юмором и увлекательным сюжетом, пользуются любовью и признанием зрителей»,— написал президент.
Поздравления Алле Суриковой также направил премьер-министр Михаил Мишустин. В опубликованном на сайте правительства послании премьер подчеркнул вклад госпожи Суриковой в киноискусство. Господин Мишустин пожелал режиссеру здоровья и благополучия.
Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Среди ее известных фильмов — «Человек с бульвара Капуцинов» (1987 год) и «Будьте моим мужем» (1981 год) с Андреем Мироновым в главных ролях, а также «Ищите женщину» (1982 год) с Леонидом Куравлевым. В 2000 году госпожа Сурикова была удостоена звания Народной артистки России.