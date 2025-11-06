В КПРФ оценили победу социалиста на выборах мэра Нью-Йорка

Программные тезисы Зохрана Мамдани, одержавшего победу на выборах мэра Нью-Йорка, созвучны позиции КПРФ. Такое мнение в беседе с “Ъ” высказал зампред ЦК партии, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зохран Мамдани

Фото: Kylie Cooper / Reuters Зохран Мамдани

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Коллективную оценку фигуры нового главы Нью-Йорка в КПРФ пока не сформулировали, оговорился господин Калашников: «Надо понять, как он проявит себя в реальной жизни после избрания». Однако предвыборные тезисы американца были «созвучны нашим», сказал депутат.

Программа господина Мамдани — «это то, что мы предлагали в Госдуме неделю назад: не малых и бедных обкладывать (налогами.— “Ъ”), а крупный капитал», пояснил зампред ЦК: «Давайте возьмем у них 1–2%, говорили мы. Он тоже говорит: давайте возьмем у финансистов… Чем не подход? Хороший подход, справедливость».

«Он действительно отчасти коммунист, хотя и называются они "Демократические социалисты Америки"»,— отметил Леонид Калашников. Эта организация, как и КПРФ, «разочаровалась в социал-демократах Европы» и покинула Социнтерн, зато присоединилась к Форуму левых сил в Сан-Паулу, добавил депутат: «Он наш партнер».

Григорий Лейба