На Урале осудили уроженца Узбекистана за прикуривание сигареты от Вечного огня

Свердловский областной суд назначил 320 часов обязательных работ 19-летнему уроженцу из Узбекистана, который поджег сигарету от пламени Вечного огня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел 28 июня в Среднеуральске (Свердловская область). Мужчина поднялся на помост мемориального комплекса, посвященного горожанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и при свидетелях прикурил сигарету от Вечного огня.

Дело рассматривалось в особом порядке. Отмечается, что фигурант признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма путем осквернения символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично). Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован.

Полина Бабинцева