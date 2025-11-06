Augustinus Bader и Дуа Липа объединились

Американский косметический бренд Augustinus Bader и певица Дуа Липа запускают линейку средств Dua. Это трио продуктов: очищающее средство, крем и комплекс для сияния кожи с ценами от $40 до $80 для молодой кожи (от 18 до 35 лет), то есть для другой аудитории, чем типичная целевая аудитория бренда. Этот набор соответствует и личному подходу к уходу за кожей Дуа Липы. «Мы договорились упростить ее до максимально эффективной и сосредоточились на трех продуктах, и четвертый пока не планируется»,— прокомментировал запуск Шарль Розье, генеральный директор Augustinus Bader.

Фото: @duabyab