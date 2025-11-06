В Невинномысске оштрафовали заведение за продажу продуктов без маркировки

Прокуратура Невинномысска провела проверку одного из заведений общественного питания, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что на продукции отсутствовала маркировка, а данные о сроках годности и условиях хранения не были представлены. Нарушение требований технических регламентов повлекло возбуждение административного дела. Руководитель заведения получил представление, а виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. руб.

По информации пресс-службы прокуратуры, ранее выявленные нарушения уже устранили. Такие проверки стали более частыми, если деятельность заведения относится к категории повышенного риска. Нарушения в области маркировки и хранения продуктов чреваты штрафами и иными административными мерами, вплоть до приостановки деятельности.

Станислав Маслаков