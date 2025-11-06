Минфин внес поправки по новым налоговым льготам в проект бюджета

В новом пакете поправок ко второму чтению проекта бюджета Минфин предлагает ввести налоговые льготы для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства.

От уплаты НДФЛ предлагается освободить индивидуальных предпринимателей, которые числятся плательщиками специальных налоговых режимов. В частности, речь идет о плательщиках единого сельхозналога и упрощенной системы налогообложения. От НДФЛ также могут освободить доходы участников программы «Земский тренер» «в виде единовременной компенсационной льготы», сказал господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

Минфин предлагает отменить налоги на землю и имущество на территориях, где действует предусматривающий временное отселение жителей режим. Например, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) или контртеррористической операции (КТО).

Всего Минфин внес 590 поправок. Большая часть касается укрепления обороны страны и нужд СВО. Остальные, по словам господина Силуанова, делятся на три группы: поправки по национальным проектам, налоговым сферам, перераспределению денег внутри бюджета.