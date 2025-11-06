Ставрополец Алексей Хорин стал абсолютным чемпионом России по бодибилдингу

Алексей Хорин из Ставрополя завоевал золото 37-го чемпионата России по бодибилдингу, который прошел в Подмосковье, одержав победу в двух категориях — ростовой и абсолютной. Он выступал в категории до 80 кг и показал лучшую форму среди более чем 700 участников турнира, проходившего в Одинцово.

Фото: Никита Юдин

Этот успех стал первым абсолютным чемпионством бодибилдера из Ставрополья с 2015 года. Алексей Хорин — многократный призер чемпионатов Восточной Европы и России, имеет звания КМС по бодибилдингу и пауэрлифтингу, а также богатый опыт участия в функциональных многоборьях.

Чемпионат России 2025 отличался масштабом — было представлено 76 категорий и 14 абсолютных первенств, в которых боролись свыше 700 спортсменов из разных регионов страны.

Станислав Маслаков