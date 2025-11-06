Президент России Владимир Путин отметил, что политике не место в спорте
Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре, что политике не место в спорте.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.
В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно — взвешенное и справедливое решение — о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.
Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место»,— отметил глава государства.