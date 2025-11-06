Строительным фирмам Удмуртии открыли доступ к бесплатному размещению на SuperJob

Удмуртские строительные и коммунальные компании получили возможность бесплатно разместить вакансии на платформе по поиску кадров SuperJob. Соответствующее соглашение с сервисом подписал Минстрой РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лимита на количество размещаемых вакансий нет. Предложения будут показываться молодым и начинающим специалистам на сервисе. Фирмам откроют доступ к 500 резюме при размещении более 25 вакансий. Их будут продвигать в соцсетях сервиса. Акция действует до 30 апреля 2026 года.

«Для строителей Удмуртии это возможность усилить кадровый потенциал без дополнительных затрат,— рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Михаил Баранов.— Ценно, что акцент сделан на привлечении молодых специалистов — именно они станут основой отрасли на ближайшие годы. От кадрового обеспечения зависит темп и качество реализуемых проектов».

Есть ряд ограничений для компаний—участников программы. Вакансии на сервисе смогут разместить новые клиенты площадки, компании, не пользовавшиеся платформой последние два года, а также фирмы, которым не выставлялся счет за размещение вакансий последние три месяца.

Ранее аналогичная программа была реализована с Минпромторгом. Как пишет пресс-служба строительного ведомства, промышленные предприятия за три месяца разместили 5,5 тыс. вакансий, привлекли 25 тыс. человек и сэкономили 27 млн руб. на привлечение работников.