В Челябинской области 7 ноября завершится пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области завершится 7 ноября. Соответствующе постановление правительства региона от 6 ноября опубликовано на портале правовой информации.

В этом году пожароопасный сезон на Южном Урале начался 25 марта (5 апреля в горнозаводской зоне). Решение его завершить принято «в связи со снижением среднесуточных температур и отсутствием пожарной опасности в лесах». В 2024 году сезон закончился 25 октября.

По данным ФГБУ «Авиалесоохрана», в этом году в Челябинской области было зарегистрировано 82 лесных пожара на площади 351,3 га. В сезоне 2024 года в южноуральских лесах произошло 57 возгораний на площади 189,85 га.