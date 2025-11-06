Израиль объявил часть границы с Египтом «закрытой военной зоной»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении режима закрытой военной зоны на участке границы с Египтом. Это сделано для предотвращения контрабанды оружия с помощью беспилотников, пояснил он.

Господин Кац уточнил, что контрабанда оружия квалифицируется как террористическая угроза. Она «является частью войны в Газе и направлена на вооружение наших врагов», написал министр в X.

Накануне Axios писал, что США направили в Совбез ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа. Согласно документу, миротворческий контингент получит мандат на управление территорией до конца 2027 года. Он сможет контролировать границу Израиля и Египта, защищать гражданские и гуманитарные коридоры, проводить демилитаризацию, включая разоружение боевиков ХАМАС, а также участвовать в подготовке палестинских полицейских сил.