Интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди людей старше 55 лет, об этом свидетельствуют результаты исследования «МегаФона». За прошедшие девять месяцев количество таких пользователей увеличилось в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общее число пользователей, которые применяют ИИ в быту или работе, с января по сентябрь выросло на 110%. Особенно активно старшее поколение осваивает нейросети в регионах. Второй по темпу роста группой стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Основную часть аудитории (67% посетителей) ИИ по-прежнему составляют люди от 25 до 44 лет, при этом большинство из них мужчины (около 70%). Самым популярным инструментом остается ChatGPT, на втором месте GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в 8 раз.

Крупный китайский производитель электромобилей Xpeng провел презентацию, на которой продемонстрировал человекоподобного робота Iron с «мягкой кожей» и синтетическими мышцами. Их массовое производство должно начаться в следующем году, передает CNBC. Цена пока неизвестна.

Искусственный интеллект обвинили в нарушениях авторских прав и хищениях данных. Маркетплейс Amazon направил компании в сфере ИИ Perplexity письмо с требованием прекратить нарушения, потребовав от стартапа запретить его браузерному агенту Comet совершать покупки для пользователей онлайн. Другое дело инициировала студия Ghibli. Она требует от OpenAI прекратить использование их мультфильмов для обучения Sora 2.