В Оренбуржье за девять месяцев изъяли из обращения 254,9 кг молока и молочной продукции

За девять месяцев этого года на территории Оренбургской области проверили 238 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение молока и молочной продукции на 980 объектах. Забраковано и изъято из обращения 57 партий молока и молочной продукции общим объемом более 254,9 кг, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что было исследовано 2255 проб молока и молочной продукции на соответствие обязательным требованиям. Не соответствовали гигиеническим нормативам 2,9 % исследованных образцов по физико-химическим показателям, 1,2% — по микробиологическим показателям.

Также выявлена на потребительском рынке фальсифицированная молочная продукция. Из 886 исследованных проб молока и молочной продукции по показателям фальсификации — 3,6% (32 пробы) не соответствовали гигиеническим нормативам.

Руфия Кутляева