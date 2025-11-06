В Мотовилихе построят спорткомплекс для зимних видов спорта

Проект пермской компании «Стройиндустрия» по строительству многофункционального спортивно-развлекательного комплекса получил статус приоритетного инвестиционного. Соответствующее решение принял сегодня краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. По данным пресс-службы правительства Пермского края, спортивный объект появится на ул. Лядовской в Мотовилихинском районе. Объем инвестиций — более 350 млн руб.

На территории будут размещены ледовый комплекс, гостевые дома и сопутствующая инфраструктура. В новом центре планируют проводить индивидуальную подготовку спортсменов, соревнования и сборы, а также спортивные и развлекательные мероприятия. Согласно срокам проекта, объект введут в эксплуатацию до конца 2028 года.

По данным Rusprofile, ООО «Стройиндустрия» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей с апреля 2019 года. Единоличным владельцем и директором компании является пермский предприниматель Андрей Завьялов. Выручка компании за 2024 год составила 254 млн руб., чистый убыток — 15 млн руб. За компанией числится 16 выигранных госзакупок.