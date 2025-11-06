Пассажир из Стамбула пытался провезти в Казань 612 изделий из кожи рептилий

В аэропорту Казани татарстанские таможенники остановили пассажира, пытавшегося провести 612 изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам СИТЕС, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Пассажир из Стамбула хотел провезти в Казань 612 сумок из кожи рептилий

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

В чемодане 39-летнего пассажира, прибывшего из Стамбула, были обнаружены кошельки, портмоне и сумки из кожи питона, крокодила, варана и аспидовых змей общей стоимостью около 2 млн руб.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

