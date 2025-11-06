В Дагестане завершили подготовку энергосистемы к зиме стоимостью 1,2 млрд рублей

В Дагестане завершили подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду, стоимость которой составила 1,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным чиновников, специалисты заменили тысячи километров линий электропередач и провели восстановительные работы на более чем 2 тыс. трансформаторных подстанциях. Из 30 запланированных к замене силовых трансформаторов уже установили 26 единиц, что позволило увеличить общую мощность энергосистемы на 145 МВА.

В Махачкале в рамках проекта построили новые газопроводы, а до конца 2025 года планируют ввести в эксплуатацию еще четыре объекта. Кроме того, во время рейдов выявили более 17 тыс. нарушений правил пользования газом.

Константин Соловьев