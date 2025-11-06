В афере с БПЛА грянула «Буря»

СКР предъявил обвинение в мошенничестве директору ООО «Аэроком» Виктору Янькову. По версии следствия, ранее судимый предприниматель причинил многомиллионный ущерб при исполнении контракта на поставку беспилотников в зону СВО. Представители предприятия, работу которого курируют власти Бурятии, утверждают, что их подвели поставщики.

СКР предъявил обвинение в мошенничестве директору ООО «Аэроком» Виктору Янькову. По версии следствия, ранее судимый предприниматель причинил многомиллионный ущерб при исполнении контракта на поставку беспилотников в зону СВО. Представители предприятия, работу которого курируют власти Бурятии, утверждают, что их подвели поставщики.

СУ СКР по Бурятии предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) Виктору Янькову, выступающему руководителем и учредителем ООО «Аэроком». В уставном капитале компании ему лично принадлежит 10%, а еще 75% он контролирует через ООО «Инвестпроект», где является единственным участником.

По версии следствия, в 2023 году учрежденная правительством Бурятии АНО «Содействие» заключила с ООО «Аэроком» договор на поставку 24 комплексов БПЛА семейства «Буря» для нужд СВО. Каждый комплекс должен был включать один разведывательный БПЛА «Буря-20» и четыре ударных «Буря-10».

Договор был заключен без торгов в июле 2023 года по заявке правительства республики. В сентябре того же года на Восточном экономическом форуме Виктор Яньков представил БПЛА производства ООО «Аэроком». Глава Бурятии Алексей Цыденов показывал цеха предприятия полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу, теперь уже бывшему заместителю генпрокурора России в ДФО Дмитрию Демешину (ныне — губернатор Хабаровского края). Беспилотники демонстрировались и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко как перспективное средство доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. При этом глава Бурятии называл производство БПЛА «новой отраслью экономики». Курировал же проект зампред правительства республики Иван Альхеев, весной этого года вернувшийся из зоны СВО.

Между тем к комплексам «Буря» возникли вопросы у военных, которые и обратились в следственные органы. В 2024 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого проверялись заявленные и реальные характеристики БПЛА. Итогом расследования стало задержание директора ООО «Аэроком» Виктора Янькова.

4 ноября Советский райсуд Улан-Удэ, отклонив просьбу защиты о его домашнем аресте, по ходатайству СУ СКР отправил предпринимателя в СИЗО, где он будет находиться по крайней мере до 12 декабря.

Сумма предполагаемого ущерба следствием пока определена в 55 млн руб., но, по данным источников “Ъ”, она может составить львиную долю всего контракта в 655 млн руб.

При этом скандальность ситуации придает тот факт, что господин Яньков в 2022 году уже был осужден за участие в похожей афере экс-зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина по хищению средств Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ). Между заводом и бурятским предприятием «Аэротех» был заключен договор на разработку технологической документации по ремонту вертолетов Ми-171 Ш. Цена контракта составила 67,7 млн руб. Расследование показало, что договор был фиктивным. Все работы по нему были выполнены сотрудниками НАРЗа, а деньги за них получила фирма «Аэротех». Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Участники группы, признавшие вину, получили условные сроки. Господину Янькову дали три года десять месяцев. Однако уже вскоре после суда он оказался исполнителем нового контракта, связанного с оборонкой.

Защита господина Янькова, который не признает вину, планирует обжаловать его арест. На самом предприятии полагают, что его подвели поставщики. В арбитраж к ним со стороны «Аэрокома» было подано несколько исков, в том числе в связи с незаконным пользованием чужими деньгами, которые были удовлетворены.

При этом в АНО «Содействие» и министерстве промышленности Бурятии говорят, что они оказывают содействие следственным органам.

Николай Сергеев