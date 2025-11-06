Жительница Ярославля заложила квартиру и перевела мошенникам 14 млн

Жительница Кировского района Ярославля стала жертвой мошенников и потеряла более 14 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В начале сентября потерпевшей позвонил мужчина, представившийся бывшим коллегой. Он сообщил о «утечке данных» на ее прошлом рабочем месте и заявил, что на ее имя оформлен кредит под залог квартиры для финансирования незаконного формирования.

Для «предотвращения финансовых потерь» мошенник предложил снять все деньги со счетов. Женщина, поверив ему, обналичила средства и, следуя указаниям, перевела их через банкоматы. Затем мошенник убедил ее продать автомобиль и повторить перевод. Позже потерпевшая оформила кредит под залог квартиры и внесла все деньги на указанный счет.

ОМВД России по Кировскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает: сотрудники правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» или передавать их посторонним.

Антон Голицын