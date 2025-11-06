В Орске на два дня закрыли Никельскую объездную дорогу из-за подготовки к паводку

Никельскую объездную дорогу временно закрыли на два дня из-за расчистки опоры моста от мусора. Об этом сообщает администрация Орска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что из реки убирают деревья, ветки, поросль, скопившиеся у моста и мешающие свободному течению воды. Таким образом готовятся к весеннему паводку.

Движение транспорта на объездной дороге будет закрыто 6 и 7 ноября с 9:00 (MSK+2) до 16:00. Общественный маршрут №38 поедет в объезд.

Руфия Кутляева