Жителям Макеевки пообещали новые водонапорные башни

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в качестве мер по борьбе с дефицитом воды в регионе установят дополнительные водонапорные башни. Это позволит обеспечить водой 20 тыс. жителей Макеевки. Установить новые водонапорные конструкции планируется до конца года, уточнил глава региона.

6 ноября в Макеевке запустили новую башню, она стала пятой водонапорной конструкцией в городе. По словам господина Пушилина, башня улучшит ситуацию с водой в квартирах в поселке Первомайском. «Уже заполнили резервуар водой новой башни, провели обязательное хлорирование емкости и коммунальных сетей. Сегодня планируем запустить систему и начать подачу воды в дома макеевчан»,— написал глава республики в Telegram-канале.

О критической ситуации с водой в ДНР власти заявили в июле 2025 года, тогда же был сокращен график подачи воды. В Донецке и Макеевке вода сейчас подается раз в три дня на несколько часов. В октябре Денис Пушилин перечислял меры, которые предпринимаются властями для сокращения дефицита: идет переброска воды в хранилища из других водоемов, расчищаются русла рек, идет обсуждение строительства второй ветки водовода из реки Дон. «Ощутимые» улучшения от всех этих мер, как рассчитывает господин Пушилин, будут заметны уже в декабре этого года. Сейчас по нити водовода из Дона регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема.

Полина Мотызлевская