Иэн Маккеллен согласился снова сыграть Гендальфа в спин-оффе «Властелина колец»

Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил планы вернуться к роли Гендальфа в спин-оффе «Властелина колец».

Иэн Маккеллен

Фото: Isabel Infantes / Reuters Иэн Маккеллен

«В следующем году я намерен вернуться в Средиземье и повторить роль Гэндальфа. Я не собираюсь сбавлять обороты»,— заявил 86-летний актер в интервью The Daily Mirror.

Съемки «Охоты на Голлума» должны стартовать в 2026 году в Новой Зеландии. Режиссером выступит Энди Серкис.

Иэн Маккеллен впервые появился на экране в роли Гендальфа в 2001 году — в первом фильме классической трилогии «Властелин колец — Братство кольца». Общие кассовые сборы картины превысили $889 млн (в США — $319 млн). Другой популярной ролью для актера стал персонаж Магнето в супергеройской франшизе «Люди Икс».