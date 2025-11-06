Умер бывший представитель президента в Оренбуржье Владислав Шаповаленко

Сегодня, 6 ноября, на 88-м году жизни умер бывший представитель президента России в Оренбургской области, народный депутат СССР Владислав Шаповаленко. Об этом сообщили в правительстве региона.

Губернатор Евгений Солнцев, главный федеральный инспектор в Оренбургской области Владимир Бобров и областное правительство выразили соболезнования родным и близким Владислава Шаповаленко.

Владислав Александрович Шаповаленко родился 22 февраля 1938 года в Оренбурге. Выпускник Уфимского нефтяного института. В 1989 году был избран народным депутатом Верховного Совета СССР. В 1991-2000 годах являлся первым полномочным представителем президента Российской Федерации в Оренбургской области.

Постановлением горсовета в 1999 году Владиславу Шаповаленко было присвоено звание почетного гражданина Оренбурга. Награжден медалью «Защитнику свободной России» и орденом Почета.

Сабрина Самедова