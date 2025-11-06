В Ярославле продадут заброшенное здание на улице Ползунова

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже имущественного комплекса во Фрунзенском районе Ярославля, который включает участок площадью 0,28 га и заброшенное здание площадью 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ПАО ДОМ.РФ.

Торги состоятся 12 декабря. Заявки принимаются до 8 декабря, начальная цена составляет 23,32 млн рублей. Комплекс расположен по адресу: ул. Ползунова, д. 11Б. Ранее он принадлежал Финансовому университету при Правительстве РФ. Вокруг многоэтажные жилые дома, административные здания, железнодорожные пути и промзона.

Поблизости находятся Ярославский электровозоремонтный завод, администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов, клиника «РЖД-Медицина» и спорткомплекс «Локомотив». До выезда на Суздальское шоссе — около 300 метров. Остановка общественного транспорта «Улица Ползунова, 11В» находится в 150 метрах.

Антон Голицын