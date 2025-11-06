Полярное сияние заманит туристов

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о предстоящем в 2026 году необычно ярком северном сиянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В следующем году ожидается наплыв путешественников на север. Это всегда популярное развлечение — пробираться сквозь снежные бураны по заметенным снегом тропам в надежде увидеть невероятное свечение в небе. Но в 2026-м ученые ожидают самую яркую аврору за десятилетие. Солнце обещает быть очень активным, поэтому свечение в небе будет необычайно насыщенным и частым явлением. Тем, кто еще не прожил опыт, который стоило бы получить каждому хотя бы раз в жизни, рекомендуют отправляться на охоту за северным сиянием именно в следующем году. Потом подобная ситуация повторится, по прогнозам экспертов, только в 2037-м. Медиа обсуждают лучшие локации, где можно было бы совместить катание на лыжах и созерцание небесного свечения. Как правило, в Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии такие огни можно наблюдать примерно 200 дней в году. Лучшим периодом считается зимний сезон с сентября по апрель, хотя природное явление можно неожиданно застать и на рассвете в августе, но оно чуть менее эффектно в теплый сезон.

Ежегодно миллионы людей отправляются в северные страны, чтобы увидеть северное сияние. А глобальный рынок путешествий в Арктику и Антарктику в 2023 году оценивался в $953 млн, а к 2032-му, по прогнозу Astute Analytica, должен превысить $2,3 млрд. Туризм, направленный на изучение природы в ее нынешнем состоянии, в тренде последние несколько лет. Люди в возрасте от 30 до 50 лет чаще всего отправляются на полюс, многие из них готовы потратить на экспедицию десятки тысяч долларов. Затронет ли экстраординарное северное сияние в 2026-м российский Мурманск, в исследовании ученых не уточняется. Смею предположить, что российскому северу тоже стоит готовиться к ажиотажу. Поездка на четыре-пять дней дает максимальные шансы увидеть северное сияние. К слову, цены на тур в Териберку на такой период начинаются примерно от 80 тыс. руб.

Яна Лубнина