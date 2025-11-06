Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает об итальянце авантюристе, чьи любовные приключения оказались менее впечатляющими, чем принято считать, а жизнь завершилась в одиночестве и забвении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Harlingue / Roger-Viollet / AFP Фото: Harlingue / Roger-Viollet / AFP

Казанова. Ему не везло с детства: мать-актриса бросила его на бабку, а та отослала его в убогий пансион. Карьера священника не задалась: во время второй своей проповеди он с пеной свалился с кафедры. Увлечение картами неизменно загоняло его то в долги, то в тюрьму. Затеяв бизнес по росписи шелка, всего за год он разорился, раздарив капитал многочисленным возлюбленным из работниц. И даже в любовной сфере, где он и прославился, у историков к нему есть вопросы. В мемуарах он упоминал о тысячах побед, в реальности же их было, по всем подсчетам, не больше 140. Три-четыре интрижки в год — скромно по нынешним меркам. Одна из любовниц обвинила его в изнасиловании, другая пугала сценами ревности. А главная женщина его жизни Генриетта бросила его уже через два месяца. Он окончил свои дни в одиночестве, на скучной должности библиотекаря в богемском замке Дукс. Его называют воплощением Дон Жуана, но в реальности он скорее был клиентом доктора Фрейда. Венец был прав — все проблемы из детства.

Павел Шинский