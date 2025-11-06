Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о возможностях нового экрана.

Россияне активно переходят на мониторы с разрешением 2K и 4K. К такому выводу пришли аналитики группы М.Видео по итогам первых трёх кварталов этого года. Доля указанных устройств приросла год к году почти вдвое. Специалисты компании связывают рост потребительского интереса к указанным вариантам с обновлением рабочих мест, развитием игрового сегмента и расширением выбора моделей с диагоналями от 27 дюймов и частотой обновления от 120 Гц.

Модель Acer Predator X34 с именем будто роботы пытаются что-то сообщить человечеству, которое я полностью произнесу лишь раз — Vbmiiphuzx — относится к описанной категории. Я недавно протестировал этот монитор и подметил, что разрешение модели как раз в диапазоне между 2K и 4K —UltraWide QHD (34401440), а частота обновления, столь ценная в киберспорте и динамичных игровых жанрах, достигает 175 Гц. Последнюю также поддерживает технология FreeSync Premium, которая убирает разрывы даже при нестабильных показателях FPS.

На практике, играть на мониторе семейства Predator X34 весьма комфортно. Но кроме плавности отмечу качество картинки за счет OLED-технологии. Это в свою очередь требует от пользователя внимания. Стоит избегать статичного изображения, чтобы сберечь пиксели от выгорания. Тут уж либо руками, либо соглашаться на решения от производителя, которые берут на себя контроль и иногда вмешиваются в процессы, ради заботы о мониторе.

Контрастность, яркость, глубина цвета, четкость картинки отличные. Визуальный опыт приятный. Точность передачи оттенков обеспечена заводской калибровкой до показателя Delta E<2. Так что можно хоть сразу обрабатывать фотографии или заняться графикой. При диагонали в 34 дюйма рабочее пространство легко поделить для комфортной работы на 3 или даже 4 зоны. При этом сам монитор регулируется не только вверх и вниз, но и по углу наклона, а также влево и вправо. Поворот на 90° недоступен. Но и при изогнутом дисплее с радиусом 1800 он как будто лишний.

У Acer Predator X34 большое число разъемов для периферии, но отдельно хочу отметить USB-C с Power Delivery мощностью до 65 Вт. Это позволяет, например, работать с ноутбуком через один кабель и параллельно заряжать лэптоп.

Александр Леви