В Оренбургской области четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями

Сотрудники полиции Сорочинского муниципального округа устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает Оренбургская Госавтоинспекция.

В ведомстве уточняют, что авария произошла на 268 км автодороги федерального значения М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу), в 1 км от пос. Октябрьского. 24-летний водитель автомобиля марки Toyota двигался со стороны Бузулука в сторону Оренбурга. При обгоне он столкнулся с автомобилем марки Kia, которым управлял 30-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении прямо.

В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира Kia (25-летняя женщина и 30-летний мужчина) с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

Руфия Кутляева