«Россети Тюмень» поддержали проект «Профэкспедиция» в Югре

«Россети Тюмень» стали партнерами профориентационного проекта «Профэкспедиция» в ХМАО-Югре. За три месяца энергетики и молодежные активисты регионального отделения Всероссийского сообществя детей и молодёжи «Движение первых» проведут более десятка экскурсий на объекты системообразующей энергокомпании региона и познакомят с ключевыми профессиями отрасли свыше 300 ребят в возрасте от 14 до 25 лет.



Всего до конца года энергетики проведут 11 профориентационных встреч со школьниками и студентами Сургута, где расскажут о жизненном цикле электричества, включающем этапы генерации, передачи, распределения и потребления ресурса. Ребята получат представление о ежедневных задачах производственного персонала электросетевого предприятия и особенностях работы современных питающих центров. Особое внимание будет уделено профилактике электротравматизма и основным правилам поведения вблизи подстанций и линий электропередачи.

Трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики «Россети Тюмень». В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями работают профильные классы и энергокружки, программы стажировки и стипендиальной поддержки для студентов. Ежегодно более 100 ребят проходят летнюю практику на объектах компании в составе студотряда «Энергетик».

АО «Россети Тюмень»