Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о палитре цветов цитринов и топазов.

Сегодня моя традиционная рубрика о камнях рожденных в текущем месяце. Как всегда, опираемся на классификацию Ассоциации ювелиров Америки. Камни тех, кто родился в ноябре, — это топаз и цитрин. Мы уже много раз говорили о них, и о простых разновидностях, и о по-настоящему редких и дорогих, вроде топаза «империал». А сегодня давайте поговорим не о типах, а о цветах этих камней и о том, как на них влияет человек.

Цитрин, например, часто рождается из аметиста. При нагревании фиолетовый кварц меняет оттенок, становясь золотистым — так и появляется большинство цитринов на рынке. Термическое и радиационное облучение придает бесцветному топазу оттенки голубого, которые получили собственные имена: Swiss Blue, London Blue и Sky Blue. Первый — ярко-лазурный, второй — глубокий, насыщенный, третий — небесно-голубой. Голубые топазы встречаются и в природе, но это редкость. К сожалению, их востребованность, а оттого ценность сильно пострадали из-за камней с искусственно созданными оттенками.

Анна Минакова