Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о водородной установке шоу-кара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Компания Toyota привезла на тюнинг-шоу SEMA, которое проходит в Лас-Вегасе, довольно необычную модификацию пикапа Tacoma. Главная ее фишка — машина оборудована душем.

Казалось бы, эка невидаль. Подобные устройства есть не только во многих современных и не очень современных домах на колесах, но даже в легковых автомобилях. Например, пару лет назад был представлен пляжный электромобиль Fiat Topolino Dolcevita. В кузов у него встроен бак с водой и шланг с лейкой, чтобы перед посадкой сполоснуть ступни и шлепанцы и не тащить в салон песок. А если заглянуть в совсем далекое прошлое, то можно там обнаружить довоенный Horch 930 S. Из правого переднего крыла этого роскошного лимузина откидывалась небольшая раковина, над которой было два крана — с холодной и горячей от двигателя водой. То есть в дороге шофер мог помыть руки, скажем, после экстренной замены колеса.

Но суть актуального шоу-кара Toyota совсем в другом. Автомобиль оборудован водородной установкой, «выхлопом», если так можно сказать, которой является вода. Пить ее не рекомендуется, но принять душ или помыть посуду — почему бы нет. Зачем пропадать такому ценному в наше время ресурсу? Toyota Tacoma H2 Overlander была разработана за несколько месяцев усилиями инженеров Toyota Racing Development. Силовая установка состоит из двух электродвигателей суммарной мощностью 555 л. с. и литийионных батарей, электричество для которой и генерирует водородная установка. К слову, система может вырабатывать электроэнергию не только для того, чтобы крутить колеса. Ее должно хватить для питания внешних устройств, например, дачи или подзарядки сразу двух электромобилей.

Еще важно, что автомобиль не утратил своих внедорожных качеств. Он оснащен блокируемыми дифференциалами, подвеской с большими ходами, специальными амортизаторами, силовыми бамперами, лебедкой, палаткой на крыше и прочим оборудованием, которое в путешествии не менее важно, чем возможность принять душ.

Дмитрий Гронский