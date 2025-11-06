В Челябинской области контрактника отправили в колонию за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военный во время мобилизации и военного положения 1 октября 2024 года самовольно оставил воинскую часть, расположенную в Донецкой народной республике. Он жил в Магнитогорске более 10 месяцев до задержания группой розыска 14 августа этого года.

Приговор в отношении контрактника не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска