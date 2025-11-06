Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала термин «склонение к абортам»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что термин «склонение к аборту», используемый в региональных законах, может вызвать сложности в правоприменении. По ее словам, под такое определение может попасть любой совет родственников, адресованный беременной девушке.

«Для меня это малопонятный термин, потому что обвинить можно (кого угодно.— ''Ъ''). Речь идет и о близких родственниках»,— сказала госпожа Останина журналистам (цитата по ТАСС).

Депутат также привела пример: мать могут обвинить в склонении к аборту, если она посоветует дочери отказаться от рождения ребенка из-за ее юного возраста.

На данный момент штрафы за склонение к аборту ввели на региональном уровне 26 субъектов, в том числе Курская, Вологодская, Псковская, Тверская области, а также Крым, Коми, Забайкалье и Хакасия. В части региональных законов, запрещающих склонение, есть уточнение, согласно которому штрафы не могут налагаться на членов семьи женщины.

Полина Мотызлевская