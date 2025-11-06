Ввод жилья в Новосибирской области снизился на 13,7% за три квартала 2025 года

В Новосибирской области ввод жилья за первые три квартала 2025 года составил 1,7 млн кв. м. Это на 13,7% ниже показателя аналогичного периода 2024-го, следует из опубликованных в четверг оперативных данных Новосибирскстата. В январе – сентябре 2025 года на территории области сданы в эксплуатацию 21,4 тыс. квартир.

Согласно данным ведомства, ввод жилья в регионе снижается второй год подряд. В частности, в январе – сентябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го ввод жилья сократился на 9,1%.

За весь прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию 2,63 млн кв. м жилья, что на 12,8% меньше, чем в 2023-м. В текущем году в Новосибирской области минстрой планирует ввести 2,15 млн кв. м жилья.

Лолита Белова