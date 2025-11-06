Президент Польши Навроцкий назвал Украину неблагодарной

Украина неблагодарна Польше за помощь в конфликте с Россией, убежден президент республики Кароль Навроцкий. Кроме того, в отношениях Варшавы и Киева остаются нерешенные проблемы, заявил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Кароль Навроцкий

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу,— это вопросы, которые остаются важными»,— уточнил господин Навроцкий во время совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини (цитата по Polityka).

Волынская резня — это события 1942-1943 годов в Западной Украине. Тогда местное руководство Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в России) приказали убить этнических поляков, еще до начала Второй мировой войны проживавших на территории современной Волынской области. Жертвами с польской стороны, по подсчетам историков, стали от 50 до 100 тыс. человек. В 2016 году Польша признала Волынскую резню геноцидом. 11 июля считается Днем памяти жертв этих событий. Нерешенность этого вопроса стала одним из поводов, из-за которых Польша тормозила вступление Украины в Евросоюз. В 2025-м Украина впервые разрешила эксгумацию тел жертв трагедии.

Конфликт вокруг украинского зерна связан с тем, что Польша ввела бессрочное эмбарго на его импорт. Ограничения должны были помочь польским фермерам избежать убытков и укрепить сельское хозяйство страны. Позднее к решению Польши присоединились Венгрия и Словакия. Еврокомиссия обещала принять правовые меры против этих стран, посчитав их действия нарушением правила единого рынка.