В Екатеринбурге разыскали виновника ДТП, в котором пострадала школьница

Госавтоинспекция Екатеринбурга установила личность виновника аварии в Екатеринбурге, в результате которой пострадала 11-летняя девочка, сообщили в ведомстве. Им оказался 24-летний житель Перми.

ДТП произошло утром 5 ноября на Верх-Исетском бульваре в районе дома №25. По данным портала Е1, водитель допустил наезд на двух школьниц, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, после чего скрылся. Пострадавшую 11-летнюю девочку с переломом руки и травмой головы доставили в ДГКБ №9. Вторая школьница отделалась испугом, но пожаловалась на боль в ноге.

После проведенных оперативных мероприятий автоинспекторы разыскали водителя. Подозреваемый в отделении ГАИ объяснил, что покинул место ДТП из-за испуга. В отношении мужчины составлены протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам) и по ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности).

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дел по ч.2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся) и по ст. 12.24 КоАП РФ (причинение вреда здоровью потерпевшего). В ближайшее время водителя доставят в суд для рассмотрения административного дела.

